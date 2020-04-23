2020-04-23T20:06:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мама поставила люльку с грудничком на стол, открыла окно и вышла»: из окна многоэтажки выпал 9-месячный малыш

Мальчик чудом остался жив
Надежда БУТОВИЧ
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Ребенок выбрался из люльки и подполз по столу к открытому окну. Фото: pixabay.com.Ребенок выбрался из люльки и подполз по столу к открытому окну. Фото: pixabay.com.
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Несчастный случай произошел на днях в одном из райцентров Минской области. Из окна квартиры многоэтажного дома выпал на улицу грудной ребенок. Об этом местному ресурсу mlyn.by сообщили в пресс-службе РОВД Вилейки. ЧП случилось днем на вилейской улице Независимости.

– Известно, что мама малыша в тот день уложила 9-месячного мальчика спать в люльку. Спящего ребенка поставила на стол у окна, стоявшего вплотную к подоконнику. При этом для проветривания молодая мама открыла одну из створок, а сама ушла в другую комнату. Примерно через полтора часа грудничок проснулся, малыш выбрался из люльки и оказался на подоконнике. Ребенок упал с высоты второго этажа, ему потребовалась госпитализация, – объяснил Николай Мягков, замначальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Вилейского РОВД.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, но он находится в больнице на лечении.

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