2020-04-23T20:47:55+03:00
Здоровье
КП Беларусь

ВОЗ: На фоне коронавируса ожидаем вспышку полиомиелита и кори

Всемирная организация предупреждает о последствиях приостановки вакцинации
Надежда БУТОВИЧ
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Работы служб вакцинации по всему миру остановились из-за пандемии коронавируса и болзени могут вернуться.Работы служб вакцинации по всему миру остановились из-за пандемии коронавируса и болзени могут вернуться.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как белорусский президент прокомментировал рекомендации ВОЗ в связи с коронавирусной пандемией. Александр Лукашенко пояснил, что действовать на авось нельзя, а от рекомендации Всемирной организации здравоохранения отмахиваться в Беларуси не станут.

Тем временем в ВОЗ сообщили о еще одной напасти для человечества: в ближайшее время возможны вспышки инфекционных заболеваний по всему миру. Об этом ТАСС сообщило со слов гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

– Сбой в работе служб вакцинации из-за пандемии COVID-19 чреват риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин, – заявил 23 апреля глава ВОЗ.

И напомнил, что в 2019 году в Конго 6 тысяч человек умерли во время локальной вспышки полиомиелита. А нынешняя пандемия, если не возобновится проведение вакцинаций, грозит всей планете, и болезни вернутся.

Теме не менее, по сравнению с 2018 годом в мире возрос процент вакцинации детей от дифтерии, столбняка и коклюша, но полная защита от вспышек этих инфекций пока не обеспечена. В ВОЗ призвали власти всех государств защитить службы иммунизации, возобновить и выполнить срочные программы вакцинации.

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