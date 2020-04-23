2020-04-23T21:18:27+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В Щучинский район пришел коронавирус: официально зарегистрирован первый инфицированный

На самоизоляции в регионе находятся около 50 человек
Надежда БУТОВИЧ
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Щучинские медики проводят телеконсультации для лечения первого заболевшего коронавирусом в регионе. Фотоиллюстрация.Щучинские медики проводят телеконсультации для лечения первого заболевшего коронавирусом в регионе. Фотоиллюстрация.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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На территории Щучинского района 23 апреля был зарегистрирован первый заболевший коронавирусной инфекцией. Информацию об этом местный ресурс «Дзяннiца» сообщил со ссылкой на Анастасию Крюкович, главного государственного санитарного врача Щучинского района.

Как в райбольнице Щучина лечат первого человека с коронавирусом?

– Пациент госпитализирован в инфекционное отделении центральной райбольницы, его состояние стабильное. Врачи ежедневно проводят медицинские телеконсультации, – уточнила санитарный врач.

Также согласно протоколам были проведены дезинфекции дома и в других очагах возможной инфекции. Первые контакты заболевшего пациента находятся на самоизоляции, их обследовали лабораторно и наблюдают.

Всего в Щучинском районе на самоизоляции находятся 48 человек. Есть уже и те, кого привлекали к ответственности за нарушение самоизоляции.

Напомним, по данным на 20 апреля, сообщалось о 176 заболевших коронавирусом на всей территории Гродненской области. Однако 23 апреля был очень сильный прирост по инфицированным COVID-19 по всей Беларуси – 741 человек и общее число зараженных – 8022 пациента.

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