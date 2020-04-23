В Щучинский район пришел коронавирус: официально зарегистрирован первый инфицированный
На территории Щучинского района 23 апреля был зарегистрирован первый заболевший коронавирусной инфекцией. Информацию об этом местный ресурс «Дзяннiца» сообщил со ссылкой на Анастасию Крюкович, главного государственного санитарного врача Щучинского района.
Как в райбольнице Щучина лечат первого человека с коронавирусом?
– Пациент госпитализирован в инфекционное отделении центральной райбольницы, его состояние стабильное. Врачи ежедневно проводят медицинские телеконсультации, – уточнила санитарный врач.
Также согласно протоколам были проведены дезинфекции дома и в других очагах возможной инфекции. Первые контакты заболевшего пациента находятся на самоизоляции, их обследовали лабораторно и наблюдают.
Всего в Щучинском районе на самоизоляции находятся 48 человек. Есть уже и те, кого привлекали к ответственности за нарушение самоизоляции.
Напомним, по данным на 20 апреля, сообщалось о 176 заболевших коронавирусом на всей территории Гродненской области. Однако 23 апреля был очень сильный прирост по инфицированным COVID-19 по всей Беларуси – 741 человек и общее число зараженных – 8022 пациента.
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