В Японии шьют льняные маски из оршанских тканей, и Орша стала производить маски из льна

Такие маски многоразовые и уже антибактериальные благодаря природным свойствам льна [фото]

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Открывшийся в Токио магазин льняных изделий неожиданно стал пользоваться особой популярностью у местных жителей. Зная, антибактериальные свойства льна, японцы начали изготавливать из белорусских тканей защитные маски.

– Маски из льна пользуются большим спросом не только у жителей Токио, но и среди покупателей из многих других городов, – сообщила belta.by со слов Руслана Есина, чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Японии.

Производить льняные маски из белорусских тканей импортер – компания NBR начала в префектуре Исикава еще в декабре 2019 года.

– Льняные маски приятны для кожи, подходят для ежедневного ношения и чувствительной кожи, многоразовые – их удобно стирать. А природные антибактериальные свойства льна делают их более гигиеничными по сравнению с другими масками из хлопка или полиэстера. Многие японцы покупают льняную ткань и шьют маски сами, – уточнил Сёго Фурусава, представительный директор компании NBR (Япония).

В компании заверили, что маски из белорусского льна продаются в магазинах Японии и онлайн на Amazon, Rakuten и других популярных платформах. Средняя цена льняной маски в интернет-магазинах варьируется от 19 до 29 долларов США за штуку.

В Орше также начали производить маски из льняных тканей. Фото: Инстаграм orshalinenmill.

Кстати, льняные маски продаются и в Беларуси – их презентовал в своем Инстаграме Оршанский льнокомбинат. Есть многоразовые, одноразовые с фильтром и детские (сувенирные), стоимость, слава богу, не «японская» - от 0,83 до 1,34 рубля. Правда, продаются они пока только в магазинах Орши и Бобруйска.

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