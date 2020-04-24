2020-04-24T10:45:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

В гродненском «Немане» подтвердили положительные тесты хоккеистов на коронавирус

Финские легионеры говорят, что у них не было симптомов
Захар ПЛАТОНОВ
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Коронавирус добрался до хоккея.Коронавирус добрался до хоккея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во вторник, 21 апреля, стало известно, что один из хоккеистов команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус.

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Тогда же появились разговоры, что коронавирус Covid-19 выявлен у хоккеистов гродненского «Немана». Поначалу эту информацию отрицали, но вечером 23 апреля директор клуба Анатолий Варивончик сказал «Трибуне»:

- Мы проверили две команды (основной состав и молодежный. - Ред.), и кое у кого оказался положительный результат.

По сообщениям s13.ru, один из игроков юношеской команды «Немана» сдал положительный тест, и три класса в его школе ушли на карантин.

По информации «Вечернего Гродно», в «Немане» заразились 24 человека.

Финский хоккеист Валттери Хиетанен, выступавший за «Неман», сказал:

- У нас ни у кого не было симптомов. У меня были ранее симптомы гриппа и головные боли за неделю до нашего возвращения в Финляндию, но температуры не было. Было удивительно, когда выяснилось, что у нас коронавирус. Но, к счастью, сейчас все хорошо. Я сейчас на домашнем карантине.

Его соотечественник Йоонас Хурри, также игравший за «Неман» в минувшем сезоне, финскому изданию говорил так:

- Были симптомы коронавируса. Но никто не предлагал сдать тест на коронавирус. У меня сначала был сухой кашель, а затем немного поднялась температура. Это было в течение нескольких дней. Но самый стрессовый момент, когда начинался жар, болела голова и ломило тело. Сразу же вернувшись в Финляндию, в аэропорту я сдал тест на коронавирус. Я первым прошел его, и у меня он оказался положительный.

Отметим, что в Беларуси, по данным на 23 апреля, уже у 8022 человек подтвердили коронавирус лабораторно. Прирост за сутки составил 741 человек.

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