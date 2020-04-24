2020-04-24T10:22:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Кадровые назначения президента: новые руководители у концернов «Белшина», «Беллесбумпром»

Новый глава «Белшины» ранее был зампредом в «Белнефтехиме»
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений.Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд кадровых решений. Он согласовал назначение Михаила Касько на пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром»). Ранее он занимал должность заместителя.

Андрей Бунаков займет кресло генерального директора ОАО «Белшина». Он переезжает из концерна «Белнефтехим», где был зампредом.

Также Лукашенко согласовал должность заместителя председателя Гродненского облисполкома. В эту должность вступит Виталий Невера, который ранее работал в облисполкоме председателем Комитета государственного имущества, сообщает belta.by.

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Кадровые назначения президента: новые руководители у концернов «Белшина», «Беллесбумпром»
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