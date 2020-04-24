Кадровые назначения президента: новые руководители у концернов «Белшина», «Беллесбумпром»
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд кадровых решений. Он согласовал назначение Михаила Касько на пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром»). Ранее он занимал должность заместителя.
Андрей Бунаков займет кресло генерального директора ОАО «Белшина». Он переезжает из концерна «Белнефтехим», где был зампредом.
Также Лукашенко согласовал должность заместителя председателя Гродненского облисполкома. В эту должность вступит Виталий Невера, который ранее работал в облисполкоме председателем Комитета государственного имущества, сообщает belta.by.
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