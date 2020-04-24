Лукашенко о мерах безопасности для врачей: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»

Лукашенко – о переболевших COVID-19: «Это наш «золотой фонд», мы берем у них плазму и лечим людей» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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23 апреля президент Беларуси собрал во Дворце Независимости в Минске руководство страны. Совещание касалось вопросов экономики и «последствий коронавируса на финансовом здоровье».

Президент отметил, что в целом система здравоохранения справляется. Но надо собраться и разобраться, особенное внимание уделить мерам безопасности.

- Разберитесь, как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала. Меня информируют до сих пор, что «ай, ладно, сейчас я тут зайду, там чего-то сделаю» - зашла, заразилась, понесла заразу в общество… Не должно быть расхлябанности, соберитесь там, где нужно собраться. И тогда мы пройдем ровно, спокойно - так, как сегодня идет эта заболеваемость, - цитирует президента СТВ.

Лукашенко добавил, что медики должны сосредоточиться на своих главных функциях:

- Врачи должны лечить - точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами. Это должны сделать органы власти - и с этой проблемой мы справились.

Переболевших коронавирусом президент назвал «золотым фондом».

- Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, - это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут, - передает слова Лукашенко ОНТ.

«В Беларуси уже заготовлены первые дозы плазмы». При тяжелом течении коронавируса больным будут вводить компоненты крови переболевших

Напомним, 21 апреля, стало известно, что один из хоккеистов команды президента Беларуси сдал положительный тест на коронавирус.

У хоккеиста команды президента Беларуси подтвердили коронавирус. Но самоизоляции у Александра Лукашенко не будет.