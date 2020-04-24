Польша направила в Беларусь гуманитарную помощью
В четверг, 23 апреля, Варшаве была собрана и загружена в грузовые автомобили гуманитарная помощь. Груз отправили в Беларусь.
В официальной церемонии передачи безвозмездного грузав этом день приняли участие посол Республики Беларусь в Польше Владимир Чушев, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и другие чиновники, - сообщает посольство Беларуси в Польше.
В составе гуманитарного груза дезинфицирующие средства, антисептики, хирургические маски и другие средства защиты.
Ранее Беларусь получила гуманитарную помощь из Узбекистана и Китая.
В среду, 22 апреля, стало известно, что Беларусь отблагодарит другие страны за помощь в борьбе с коронавирусом... своими тракторами.
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