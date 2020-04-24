2020-04-24T13:36:30+03:00
Общество
КП Беларусь

У жены и детей хоккеиста команды президента, у которого выявили коронавирус, отрицательные тесты

Надежда Мелешко рассказала, как все было [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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У Надежды Мелешко и ее сыновей не подтвердили коронавирус. Фото: instagram.com/nadyameleshkoУ Надежды Мелешко и ее сыновей не подтвердили коронавирус. Фото: instagram.com/nadyameleshko
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21 апреля стало известно, что у Дмитрия Мелешко, хоккеиста команды президента Беларуси, подтвердили коронавирус.

В своем Инстаграме она рассказывала, что у нее и детей как у контактов 1-го уровня взяли тесты. Также им запретили выходить в общественные места (штраф до 810 рублей).

Сегодня, 21 апреля, она сообщила, что у нее и детей тест дал отрицательный результат:

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- А теперь про коронавирус. У нас с детьми результат отрицательный. Скорее всего, пронесло. Хотя с Димой мы не просто живем рядом, мы ежедневно были в тесном контакте: объятия и поцелуи. Но стаканы и кружки, к примеру, у нас у каждого свои. Посуду моем только в посудомойке при высокой температуре.

Но ей придется пропустить курс химиотерапии.

- Несмотря на отрицательный тест, химию сегодня мне делать не будут. Нужно, чтобы прошло две недели после общения с мужем. Естественно, необходимо будет пересдать тест. Кроме этого, нельзя никуда ходить - в любой момент может приехать милиция и проверить, штраф. Но для меня, кстати, это самое легкое, ведь я и так никуда не ходила, - написала Надежда Мелешко.

Она также добавила, что старается сохранять спокойствие и не думать о плохом. Она много работает, консультируя людей, как вести аккаунт в Инстаграме, скоро выйдет ее урок по развитию личного блога и таргетингу в соцсетях!

Еще она показала, как дети общаются с папой по телефону.

Владик решил перестраховаться :).Источник: nadyameleshko

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