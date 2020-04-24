Европарламент поддержал визовое соглашение с Беларусью
Депутаты из Комитета по гражданским свободам Европарламента проголосовали за визы по 35 евро для Беларуси и соглашение о реадмиссии. Ратификация документов ожидается 13 - 14 мая.
54 депутата комитета проголосовали за поддержку соглашения о реадмиссии (13 - против). За снижение стоимости виз и ускорение процесса выдачи голоса распределилась так: 61 - за и 6 - против.
Общее голосование по реадмиссии и визовому соглашению с Беларусью пройдет на ближайшей пленарной сессии в Брюсселе, об этом сообщили в Европарламенте.
Дальше технические процедуры. Евросоюз и Беларусь должны будут уведомить друг друга о завершении процедуры ратификации, и соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена нотами о ратификации.
В сообщении Европарламенте отмечается, что в Беларуси в последние несколько лет улучшалась ситуация в плане уважения свобод, верховенства закона и прав человека, в том числе выражения мнений. Упрощение въезда в ЕС для граждан Беларуси - важный шаг на пути углубления сотрудничества. В Европе ожидают, что это активизирует диалог сторон по демократическим ценностям.
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