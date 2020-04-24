Лукашенко: Если бы к природе относились с уважением, то жили бы лучше и вирусы нас не взяли

Лукашенко высказался об отношении к лесу как к природному богатству и ресурсу. Фото: БелТА

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24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводил совещание. В фокусе были вопросы лесной отрасли.

Лукашенко с докладами принял вице-премьеров Владимира Дворника и Юрия Назарова, министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова.

Президент отметил, что в Беларуси нет больших залежей нефти, но зато наше богатство и ресурс - лес. И его надо беречь:

- Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа.

Лукашенко также нашел зависимость между отношением к природе и эпидемиологической обстановкой:

- К этому богатству мы относимся порой, а может быть, зачастую безобразно. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли.

Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке. Глава государства ознакомился с документом, заслушал доклады и поручил доработать проект, - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, 21 апреля у хоккеиста команды президент Беларуси подтвердили коронавирус.

Президент критиковал некоторых медиков, что те пренебрегают нормами безопасности.

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