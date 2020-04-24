2020-04-24T14:39:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Если бы к природе относились с уважением, то жили бы лучше и вирусы нас не взяли

Президенту Беларуси предложили на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Лукашенко высказался об отношении к лесу как к природному богатству и ресурсу. Фото: БелТАЛукашенко высказался об отношении к лесу как к природному богатству и ресурсу. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводил совещание. В фокусе были вопросы лесной отрасли.

Лукашенко с докладами принял вице-премьеров Владимира Дворника и Юрия Назарова, министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова.

Президент отметил, что в Беларуси нет больших залежей нефти, но зато наше богатство и ресурс - лес. И его надо беречь:

- Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа.

Лукашенко также нашел зависимость между отношением к природе и эпидемиологической обстановкой:

- К этому богатству мы относимся порой, а может быть, зачастую безобразно. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли.

Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке. Глава государства ознакомился с документом, заслушал доклады и поручил доработать проект, - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, 21 апреля у хоккеиста команды президент Беларуси подтвердили коронавирус.

Президент критиковал некоторых медиков, что те пренебрегают нормами безопасности.

Лукашенко о мерах безопасности для врачей: Зашла, заразилась, понесла заразу в общество

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Брестской области спасатели тушат лесной пожар на границе двух районов: огонь перебросился и на дома

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Переливание донорской плазмы работает: шесть из девяти пациентов с COVID-19 пошли на поправку
Министр образования: «Изменений условия вступительной кампании не планируется»
Лукашенко: Если бы к природе относились с уважением, то жили бы лучше и вирусы нас не взяли
Европарламент поддержал визовое соглашение с Беларусью
У жены и детей хоккеиста команды президента, у которого выявили коронавирус, отрицательные тесты
Польша направила в Беларусь гуманитарную помощь
Лукашенко о мерах безопасности для врачей: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»
Кадровые назначения президента: новые руководители у концернов «Белшина», «Беллесбумпром»
В гродненском «Немане» подтвердили положительные тесты хоккеистов на коронавирус
В Японии шьют льняные маски из оршанских тканей, и Орша стала производить маски из льна
В Щучинский район пришел коронавирус: официально зарегистрирован первый инфицированный
ВОЗ: На фоне коронавируса ожидаем вспышку полиомиелита и кори
«Мама поставила люльку с грудничком на стол, открыла окно и вышла»: из окна многоэтажки выпал 9-месячный малыш
Это рекорд! Минчанка перечислила «жениху» из США 66 тысяч долларов
После допроса на детекторе лжи сельчанка призналась, где закопали тело убитого минчанина
В Брестской области спасатели тушат лесной пожар на границе двух районов: огонь перебросился и на дома
Занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля