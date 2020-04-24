Министр образования: «Изменений условия вступительной кампании не планируется»

Министр сказал, что абитуриентам не стоит лишний раз переживать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Карпенко сказал, что выпускникам не о чем волноваться. Кроме своей подготовки

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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил гимназию №10 Гродно. Во время общения с коллективом он ответил на актуальные вопросы. Например, о вступительной кампании. Он заявил, что ведомство будет следить за развитием ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и примет взвешенное решение.

- Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается, - цитирует Игоря Карпенко belta.by.

Также он отметил, что в интернете и СМИ много вбросов:

- Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия.

Ранее Карпенко заявлял, что в министерстве рассматривают возможность смещения централизованного тестирования.