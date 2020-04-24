2020-04-24T14:57:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования: «Изменений условия вступительной кампании не планируется»

Карпенко сказал, что выпускникам не о чем волноваться. Кроме своей подготовки
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Министр сказал, что абитуриентам не стоит лишний раз переживать.Министр сказал, что абитуриентам не стоит лишний раз переживать.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил гимназию №10 Гродно. Во время общения с коллективом он ответил на актуальные вопросы. Например, о вступительной кампании. Он заявил, что ведомство будет следить за развитием ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и примет взвешенное решение.

- Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается, - цитирует Игоря Карпенко belta.by.

Также он отметил, что в интернете и СМИ много вбросов:

- Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия.

Ранее Карпенко заявлял, что в министерстве рассматривают возможность смещения централизованного тестирования.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Образование и работа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Переливание донорской плазмы работает: шесть из девяти пациентов с COVID-19 пошли на поправку
Министр образования: «Изменений условия вступительной кампании не планируется»
Лукашенко: Если бы к природе относились с уважением, то жили бы лучше и вирусы нас не взяли
Европарламент поддержал визовое соглашение с Беларусью
У жены и детей хоккеиста команды президента, у которого выявили коронавирус, отрицательные тесты
Польша направила в Беларусь гуманитарную помощь
Лукашенко о мерах безопасности для врачей: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»
Кадровые назначения президента: новые руководители у концернов «Белшина», «Беллесбумпром»
В гродненском «Немане» подтвердили положительные тесты хоккеистов на коронавирус
В Японии шьют льняные маски из оршанских тканей, и Орша стала производить маски из льна
В Щучинский район пришел коронавирус: официально зарегистрирован первый инфицированный
ВОЗ: На фоне коронавируса ожидаем вспышку полиомиелита и кори
«Мама поставила люльку с грудничком на стол, открыла окно и вышла»: из окна многоэтажки выпал 9-месячный малыш
Это рекорд! Минчанка перечислила «жениху» из США 66 тысяч долларов
После допроса на детекторе лжи сельчанка призналась, где закопали тело убитого минчанина
В Брестской области спасатели тушат лесной пожар на границе двух районов: огонь перебросился и на дома
Занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля