Министр образования: «Изменений условия вступительной кампании не планируется»
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил гимназию №10 Гродно. Во время общения с коллективом он ответил на актуальные вопросы. Например, о вступительной кампании. Он заявил, что ведомство будет следить за развитием ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и примет взвешенное решение.
- Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается, - цитирует Игоря Карпенко belta.by.
Также он отметил, что в интернете и СМИ много вбросов:
- Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия.
Ранее Карпенко заявлял, что в министерстве рассматривают возможность смещения централизованного тестирования.
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