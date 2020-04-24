2020-04-24T15:31:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Переливание донорской плазмы работает: шесть из девяти пациентов с COVID-19 пошли на поправку

Не зря Лукашенко называл доноров «золотым фондом»
Захар ПЛАТОНОВ
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Выздоровевшие после Covid-19 помогут помочь тяжелым пациентам, став донорами.Выздоровевшие после Covid-19 помогут помочь тяжелым пациентам, став донорами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- У нас есть хоть и небольшая, но положительная практика. По данным на вчера, девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей и шесть из них действительно пошли на поправку, - сказал премьер-министр Игорь Петришенко после посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

У людей, у которых ранее подтвердили коронавирус, после выздоровления в крови появляются антитела к перенесенной инфекции, они помогают справляться с заболеванием другим пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой и среднетяжелой форме.

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23 апреля президент Беларуси назвал таких доноров «золотым фондом»:

- Те, кто переболел этой болезнью, - это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут.

Как передает belta.by, на 24 апреля выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19. По словам Игоря Петришенко, многие из них - потенциальные доноры плазмы и могут помочь скорейшему выздоровлению тех пациентов, которые в ней нуждаются.

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