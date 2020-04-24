Количество зараженных коронавирусом в Беларуси к 24 апреля 2020 года: 8773 зараженных, умерли 63 пациента
Минздрав обновил статистику по коронавирусу. В Беларуси на 24 апреля выздоровели и выписаны 1120 пациентов (+182 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего зарегистрировано 8773 человека (+751 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.
Количество зарегистрированных случаев коронавируса по регионам выглядит так: Брестская область - 339, Витебская область - 1935, Гомельская область - 460, Гродненская область - 347, Минск - 4090, Минская область - 1206, Могилевская - 396.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 (+3 за сутки) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Всего проведено 130 тыс. 824 теста.
Также сообщается, что по результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено.
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