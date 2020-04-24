2020-04-24T17:46:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси к 24 апреля 2020 года: 8773 зараженных, умерли 63 пациента

Cобрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 24 апреля 2020 года
Захар ПЛАТОНОВ
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В Беларуси к 24 апреля сделали более 130 тысяч тестов на новый коронавирус.В Беларуси к 24 апреля сделали более 130 тысяч тестов на новый коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав обновил статистику по коронавирусу. В Беларуси на 24 апреля выздоровели и выписаны 1120 пациентов (+182 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего зарегистрировано 8773 человека (+751 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса по регионам выглядит так: Брестская область - 339, Витебская область - 1935, Гомельская область - 460, Гродненская область - 347, Минск - 4090, Минская область - 1206, Могилевская - 396.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 (+3 за сутки) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 130 тыс. 824 теста.

Также сообщается, что по результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено.

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