Минздрав сравнил ситуацию с коронавирусом в Беларуси и других странах
- В Беларуси выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки - 8281 тест. А начинали мы в первые дни с 250 тестов в одной лаборатории, - привела цифры замминистра Елена Богдан. - На сегодня охват тестирований я могу сравнить с распространенностью на миллион населения. У нас он больше, чем в таких странах, как Южная Корея (а эта страна является примером организации работы по локализации и выявлению случаев).
По словам Богдан, мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину и практически находимся на уровне США и развитых европейских стран.
- Приведу пример: население Польши - около 38 млн человек. Там проведено 250 тысяч тестов, распространенность тестирования на 1 млн населения составляет 6 тысяч. В Беларуси с населением почти 9,5 млн проведено 130 тысяч тестов. На 1 млн населения - 13,6 - 13,7 тысячи тестов. Цифра, на мой взгляд, впечатляющая и показывающая всю работу, которую проводит Министерство здравоохранения.
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