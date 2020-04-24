2020-04-24T18:03:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Замминистра здравоохранения предупредила, что цифра инфицированных будет расти. И объяснила почему

Минздрав планирует, что обнаружат и случаи тех, кто уже перенес заболевание
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В ближайшие дни ожидается поставка около 100 тысяч экспресс-тестовВ ближайшие дни ожидается поставка около 100 тысяч экспресс-тестовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Мы поставили себе задачу максимально выявлять случаи коронавируса, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Поэтому с этой недели начали внедрение экспресс-тестов. Это выявление иммуноглобулина и оценка постинфекционного иммунитета.

По словам замминистра, в ближайшие дни ожидается поставка около 100 тысяч тестов.

- Мы понимаем, что увеличение тестирования повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев, - сказала Богдан. - Также мы планируем, что обнаружим и случаи тех, кто уже перенес заболевание - и они тоже окажутся в числе выявленных случаев, которое мы озвучим.

Елена Богдан рассказала о разных подходах, которые применяют страны, публикую статистику.

- Некоторые страны тестируют и, соответственно, указывают в статистике только случай одного человека. Понимая, если болен он, то, значит, больна и вся его семья, - привела пример Богдан. - Есть и другой опыт. Когда указываются только те, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения. У нас в стационаре находятся 4733 из 8773 человек.

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