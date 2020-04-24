2020-04-24T16:58:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: "Дефицита средств защиты у нас нет"

Замминистра здравоохранения Елена Богдан просит медиков соблюдать требования по биобезопасности
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Замминистра здравоохранения, говоря о медиках, сказала что "мы не имеем права никого потерять даже на время болезни". Фото: Алексей БУЛАТОВЗамминистра здравоохранения, говоря о медиках, сказала что "мы не имеем права никого потерять даже на время болезни". Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- Система здравоохранения сегодня не перегружена. Да, мы создали резервы. Резервы по коечному фонду. Резервы по лекарственным средствам - это работа продолжается у нас фактически ежедневно - как со стороны отечественных производителей, так и те лекарственные средства, которые мы сегодня не производим. Я ответственно заявляю, что лекарственных средств сегодня в стране достаточно, - рассказала на пятничном брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Дефицита средств защиты у нас тоже сегодня нет. Мы должны с вами понимать, что средства защиты - это то, что расходуется ежедневно. И много из этого не подлежит повторному использованию. Поэтому те мощности, которые сегодня у нас организованы по собственному производству, то, что у нас поступает по гуманитарной помощи - это тоже один из тех вопросов, которые сегодня находятся на особом контроле.

По словам Богдан, они начали помогать и другим системам по средствам защиты.

- В первую очередь нами принимаются, естественно, меры по защите наших медработников. Это тоже достаточно такой сложный вопрос, потому что мы сегодня работаем в особом режиме работы. (...) Поэтому со своей стороны я обращаюсь к нашим медработникам и прошу соблюдать все те требования по биобезопасности, которые сегодня есть. Мы не имеем права никого потерять даже на время болезни.

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