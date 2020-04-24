В Витебске женщине пообещали задаток за щенка, а вместо этого украли 850 рублей

Женщина хотела продать щенка, а мошенники украли у нее все, что было на карточке. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Жительница Витебска продавала щенка. Объявление о продаже разместила на одной популярной торговой площадке. Вскоре появился и покупатель. Мужчина очень заинтересовался щенком, долго и подробно расспрашивал о нем. Общались продавец и покупатель через мессенджер. Покупатель был в восторге от собаки, сказал, что так сильно хочет купить именно этого щеночка, что готов оставить задаток, чтобы никто такую прелесть не перехватил.

- Задаток покупатель пообещал перечислить на карту. Женщина сообщила ему реквизиты своей карточки, покупатель прислал ей ссылку, пройдя по которой, она якобы сможет проконтролировать, когда придут деньги. На самом деле, кликнув по ссылке, она попала на фишинговый сайт, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Деньги с карточки у потерпевшей испарились мгновенно, стоило ей только перейти по ссылке. Женщина потеряла 850 рублей.