Замминистра здравоохранения высказала соболезнования близким погибших от коронавируса

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- У нас система выстроена так, что наиболее тяжелых пациентов из регионов переводят в областные больницы и в Минск, - сказала Богдан. - Под особым контролем - 114 человек - включая тех, кто находится на ИВЛ. Проведены консилиумы. Консультирование этих пациентов проходит круглосуточно - в режиме телемедицинской конференц-связи.

По словам Богдан, в регионы выезжают инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи.

- К сожалению, 63 человека спасти нам не удалось, - сказала во время традиционного пятничного брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Позвольте выразить соболезнования и от лица Министерства здравоохранения заверить, что все возможное нами было сделано.