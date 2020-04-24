Минздрав: «Низкий поклон нашим 25 донорам, которые спасли жизнь 8 человек - в Минске, Витебске, Лиде»

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Замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала на пятничном брифинге про новые методы лечения больных коронавирусом:

- Наш РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий разработало научный проект - это использование иммунной плазмы переболевшего пациента. И вот, знаете, мне очень хочется выразить слова благодарности и низкий поклон нашим 25 донорам, которые на сегодня спасли жизнь 8 человек. Не только в Минске, но и в Витебске, Лиде. Это работа продолжается. Это замечательные люди. Удивительно, они не хотят называть свои имена. Они хотят, чтобы их помощь оставалась просто помощью от чистого сердца.

Богдан обратилась ко всем, кто уже выздоровел, так как они тоже могут помочь.

- Мы сегодня видим эффект от иммунной плазмы. Конечно, сегодня это только начало. Это начало нашего нового научного проекта, но уже те результаты, которые мы получили, вселяют надежду, что это достаточно хороший и современный метод лечения.

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