2020-04-24T18:06:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: лечат инфицированных коронавирусом около 18% врачей

Под СOVID-19 выделены около 14% коечного фонда
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Около 18% врачей задействованы в лечении коронавирусаОколо 18% врачей задействованы в лечении коронавирусаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Мы выделили около 14% коечного фонда. Сегодня задействована половина из этих коек. В резерве находятся еще 9,5 тысячи коек. Более 600 из них оснащены аппаратами ИВЛ, - привела цифры замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Это идет речь о тех койках, которые выделены без ущерба для лечебного процесса для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам Богдан, в лечении коронавирусной инфекции задействованы около 18% врачей и приблизительно столько же среднего медицинского персонала.

- Отрадно, что наравне с профессиональными медицинскими работниками сегодня работают по собственному желанию студенты и учащиеся медколледжей. Думаю, из них вырастут настоящие врачи и медсестры, - сказала Богдан. - Это наш резерв на будущее. Они однозначно будут пропитаны духом настоящего медработника.

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