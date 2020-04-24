2020-04-24T17:49:30+03:00
Общество
КП Беларусь

На выходных при въезде в Барановичи будут дежурить ГАИ и медики: в город не пустят с симптомами ОРВИ

На железнодорожных вокзалах у людей выборочно будут измерять температуру
Захар ПЛАТОНОВ
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Медики возьмут под контроль Барановичи.Медики возьмут под контроль Барановичи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На больших выходных, с 25 по 28 апреля, на въездах в Барановичи будут дежурить посты ГАИ вместе с бригадами медиков. В их функции будет входить контроль за состоянием здоровья людей, направляющихся в город. Все делается для того, чтобы не пропустить больных острыми респираторными инфекциями, а также контакты 1-го и 2-го уровней (по коронавирусу), которые обязаны находиться на самоизоляции, - сообщается в Telegram-канале Барановичского горисполкома.

Кроме того, на вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будут выборочно измерять температуру приезжающим пассажирам.

Также жителям напоминают, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации разумно воздержаться от посещений кладбищ, которые принято совершать на Радуницу. Это можно будет сделать в более благоприятные дни.

Ранее подобные посты с ГАИ и медиками были на въезде в Пинск.

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