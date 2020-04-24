Фотофакт: в лесу на окраине Бреста большой пожар, рядом предприятия и заправки

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Дым от пожара видно издалека. Огонь быстро распространяется по лесу на северо-востоке Бреста. Рядом находятся две заправки - бензиновая и газовая, а также транспортное предприятие, недалеко - микрорайон с частной застройкой. Очевидцы сообщают, что ГАИ в том районе ограничивает проезд, чтобы не мешать работе спасателей.

Также сообщается, что МЧС занимается тушением непосредственно вблизи заправок. На трассе М1 задымление.