2020-04-24T17:54:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «Прошу обращаться в наши лечебные учреждения, чтобы не упустить время»

Ведомство сообщает, что, несмотря на длинные выходные, стационарные и амбулаторные учреждения будут работать
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Минздрав: "При возникновении первых признаков заболевания настоятельно прошу обращаться в наши лечебные учреждения, чтобы не упустить время". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВМинздрав: "При возникновении первых признаков заболевания настоятельно прошу обращаться в наши лечебные учреждения, чтобы не упустить время". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав сообщает, что, несмотря на длинные выходные, стационарные и амбулаторные учреждения будут работать.

- Поэтому при возникновении первых признаков заболевания настоятельно прошу обращаться в наши лечебные учреждения, чтобы не упустить время, - сказала на брифинге в эту пятницу, 24 апреля, Елена Богдан. - Звоните. Если необходимо, обращайтесь в приемное отделение. Там работают медработники. Вся необходимая помощь вам будет оказана. Помните, что мы остаемся на работе ради вас. И просим вас не совершать лишние поездки, не покидать свою территорию, оставаться дома ради нас.

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