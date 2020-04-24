Минздрав просит не встречаться с пожилыми родственниками на Радуницу: «Не устраивайте посиделки на кладбище»
Минздрав в преддверии длинных выходных попросил белорусов не посещать своих пожилых родственников.
- Не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками. Мы, как врачи, понимаем что у них уже есть хронические заболевания. И то, что мы можем им привести, никоим образом не улучшит их состояние здоровья, а наоборот утяжелит заболевание, которое у них сегодня есть, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан на пятничном брифинге.
К слову, Минздрав просит обращаться в лечебные учреждения, чтобы не упустить время. Елена Богдан напомнила, что они (медики - Ред.) остаются на работе ради нас. И просит не покидать свою территорию и не совершать лишние поездки.
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