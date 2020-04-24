2020-04-24T18:04:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав просит не встречаться с пожилыми родственниками на Радуницу: «Не устраивайте посиделки на кладбище»

Ведомство также просит вовремя обращаться к медикам, если человек плохо себя почувствовал
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Для белорусов прийти в Радуницу на могилы предков - важная традиция. Но медики просят не встречаться на кладбище со своими родственниками в возрасте.Для белорусов прийти в Радуницу на могилы предков - важная традиция. Но медики просят не встречаться на кладбище со своими родственниками в возрасте.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Минздрав в преддверии длинных выходных попросил белорусов не посещать своих пожилых родственников.

- Не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками. Мы, как врачи, понимаем что у них уже есть хронические заболевания. И то, что мы можем им привести, никоим образом не улучшит их состояние здоровья, а наоборот утяжелит заболевание, которое у них сегодня есть, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан на пятничном брифинге.

К слову, Минздрав просит обращаться в лечебные учреждения, чтобы не упустить время. Елена Богдан напомнила, что они (медики - Ред.) остаются на работе ради нас. И просит не покидать свою территорию и не совершать лишние поездки.

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