2020-04-24T18:21:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже точно! По указу Лукашенко 1 мая будет учебным днем в школах

Так рабочее время, по мнению президента, будет использовано рационально
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы не продлевать учебный год в Беларуси школы будут работать 1 мая.Чтобы не продлевать учебный год в Беларуси школы будут работать 1 мая.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В пятницу, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ о переносе учебного дня в школах Беларуси со 2 на 1 мая. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Уточняется, что в этот день будут проводиться полноценные уроки. А также, как в самый обычный день, будут работать школьные столовые и буфеты, за бесперебойной работой предприятий, организующих питание и подвоз школьников проследят местные и областные власти.

– Указ глава страны подписал с целью рационального использования рабочего времени, а также для соблюдения режима труда и отдыха. То, что школьники будут учиться 1 мая, позволит завершить учебный год вовремя, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Минобразования уточняли, что конец учебного года в Беларуси из-за коронавируса не перенесут – закончится учеба 30 мая 2020 года.

Кстати, и ближайшая суббота – 25 апреля будет в белорусских школах рабочим днем. Занятия перенесены с 27 апреля.

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