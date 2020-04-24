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Бесконечный и самый реалистичный сериал на выходные: жизнь пары белорусских аистов онлайн
Понаблюдайте за птицами в деревне Белые луга в режиме реального времени [видео]
Гнездо аистов в онлайн-трансляции. Фото: стоп-кадр видео
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Деревне Белые луга в Гродненской области. В 2019 году аисты там построили гнездо. В ом месте установили видеокамеры и сделали интернет-трансляцию. В любой момент можно посмотреть, как они высиживают яйца, чистят перышки и добывают пищу. Это очень мило.
Гнездо online в деревне Белые луга. Источник: youtube.com / Белые луга
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