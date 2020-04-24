В Беларуси средняя зарплата за март превысила 1200 рублей

Общая сумма номинальной заработной платы за месяц выросла больше чем на 90 рублей

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В Национальном статистическом комитете подсчитали номинальную начисленную среднюю зарплату по стране за март. Об этом сообщается на сайте Белстата.

По сравнению с февралем рост «получек» белорусов значительный и заметный – больше чем на 90 рублей. Так в феврале 2020 года средняя зарплата составляла 1231 рублей 60 копеек, а в марте она выросла до 1213,6 рубля.

Вместе с номинальной увеличился и показатель реальной зарплаты (Прим.: рассчитанной в соотношении с ростом цен на товары и услуги) – на 8,9 процента за январь-март 2020 года.

Регионально средний показатель средних зарплат в Беларуси такой: самые большие доходы в Минске – 1801 рубль и Минской области – 1185 рубля. А вот в других областях средняя зарплата не подобралась даже до отметки в 1100 рублей. По убыванию «показатели» таковы: средняя зарплата в 1043 рубля на Гомельщине, 1019 на Брестчине, 1018 на Гродненщине, 989 на Витебщине и 971 рубль в среднем увидели в расчетках на Могилевщине.

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