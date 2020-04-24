19-летняя витеблянка стала сутенершей для своих четырех подруг
Правоохранители Витебска завершили расследование уголовного дела о вовлечении в занятия проституцией. Об этом пресс-служба областного УСК сообщила на официальном сайте.
Известно, что больше полугода (с августа 2019 года по февраль 2020 года) 19-летняя жительница Витебска была сутернершей для своих четырех подруг. Получив согласие от двух 20-летних и двух 18-летних знакомых, предприимчивая витеблянка начала искать для них «клиентов».
Подозреваемая за деньги в интернете искала для подопечных клиентов, переписывалась и договаривалась о встречах, а также о суммах за «услуги». А потом также получала и свой процент. Время от времени подруги принимали клиентов на квартире девушки, где она жила с молодым человеком (парень девушки ни о чем не подозревал). А иногда и она сама участвовала в оргиях.
– Проведены допросы, очные ставки, опрошены свидетели, проведены экспертизы. Установлено, что две из фигуранток ранее уже привлекались к ответственности за занятия проституцией, – пояснили в УСК.
Уголовное дело в отношении 19-летней подозреваемой передано в суд, она находится под домашним арестом.
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