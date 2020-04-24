2020-04-24T20:02:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ о поддержке экономики из-за коронавируса. Что будут делать?

Стало известно, какие меры предпримет правительство Беларуси, спасая экономику
Надежда БУТОВИЧ
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Правительство решило, как будет поддерживать бизнес и людей на спаде экономики из-за пандемии коронавируса.Правительство решило, как будет поддерживать бизнес и людей на спаде экономики из-за пандемии коронавируса.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В пятницу, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ «О поддержке экономики», сообщили в пресс-службе президента belta.by.

Так, прежде всего, в Беларуси поддержат те экономические отрасли и сферы, которые больше других почувствовали на себе пандемию. Это, например, предприятия обрабатывающей промышленности, производители текстиля, одежды, меховых и кожаных изделий, продавцы, почты и курьерские службы, заведения общепита, продавцы движимого имущества и недвижимости и другие.

Но какие меры для спасения будут приняты?

Так решено предоставить отсрочки и рассрочки от налоговых кредитов. А ипэшникам позволят перейти на другие режимы налогооблажения. Как предлагали в Госкомитете имущества рост базовой арендной величины и оплаты заморозят, а еще введут арендные каникулы.

Минздрав, МАРТ и Госкомитет по стандартизации смогут приостановить работу магазина или заведения общепита из-за нарушений, но не более чем на 90 дней. Это, считают в правительстве, повысит дисциплину и ответственность владельцев.

Теперь работодатель сможет за меньший срок предупреждать работника об изменений его условий труда (если только не уменьшается зарплата). А временный перевод на другое место работы из-за производственных нужд может стать 3-месячным (раньше это был меньший период).

Если ребенок до 10 лет (посещающий сад или школу) станет контактом первого или второго уровня, его родителям выплатят пособия по временной нетрудоспособности.

Указ предусматривает и другие нормы и положения, которые «Комсомолка» дополнит в ближайшее время.

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