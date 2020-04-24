Mercedes разорвало на части, людей выбросило из машины – мужчина погиб
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Могилеве ночью 24 апреля. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram.
Авария случилась на могилевской улице Первомайская примерно в 02.00 часов. В легковом «Мерседесе» ехали двое, мужчина и женщина. Иномарка на скорости врезалась в металлическое ограждение и столб. От жуткого удара машину разорвало на несколько частей, а людей буквально выкинуло из салона.
От удара иномарку разорвало на несколько частей. Фото: МВД.
– Мужчина от полученных в ДТП травм скончался на месте аварии. Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована, она находится в реанимации, – пояснили в пресс-службе.
Представители Госавтоинспекции уточнили, что на данном участке улицы велись дорожные работы, был размещен соответствующий знак о дорожных работах и знак ограничения скорости – максимум 40 километров в час.
Проводится проверка.
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