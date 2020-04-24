2020-04-24T20:33:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Mercedes разорвало на части, людей выбросило из машины – мужчина погиб

Страшная ночная авария в Могилеве
Надежда БУТОВИЧ
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На ночной дороги машина врезалась в металлические ограждения. Фото: МВД.На ночной дороги машина врезалась в металлические ограждения. Фото: МВД.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Могилеве ночью 24 апреля. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram.

Авария случилась на могилевской улице Первомайская примерно в 02.00 часов. В легковом «Мерседесе» ехали двое, мужчина и женщина. Иномарка на скорости врезалась в металлическое ограждение и столб. От жуткого удара машину разорвало на несколько частей, а людей буквально выкинуло из салона.

От удара иномарку разорвало на несколько частей. Фото: МВД.

От удара иномарку разорвало на несколько частей. Фото: МВД.

– Мужчина от полученных в ДТП травм скончался на месте аварии. Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована, она находится в реанимации, – пояснили в пресс-службе.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что на данном участке улицы велись дорожные работы, был размещен соответствующий знак о дорожных работах и знак ограничения скорости – максимум 40 километров в час.

Проводится проверка.

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