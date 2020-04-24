В Вороновском районе мужчина поругался с другом и сообщил в милицию, где тот прячет оружие

Тайник с оружием был спрятан в лесу. Фото: МВД.

Арсенал боеприпасов впечатляющий: от пистолетов до гранат и тротиловых шашек [фото + видео]

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Правоохранители Гродненщины на днях обнаружили тайник с незарегистрированными боеприпасами, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД.

Об опасном схроне в милицию сообщил житель Вороновского района. Правда, сообщение было скорее актом мести, нежели гражданской сознательности.

Вечером 23 апреля в местное РОВД поступил звонок из деревни Пашковичи. Заявитель рассказал, что в деревне «смертельно» поругались два односельчанина. Прибывшие на конфликт милиционеры узнали от одного из мужчин от тайнике второго.

О тайнике мужчины рассказал односельчанин, с которым он поругался. Фото: МВД.

– Арсенал был спрятан в лесу недалеко от деревни Дубинцы Вороновского района. Прибывшие по вызову саперы и оперативники ГУБОПиК МВД, действительно, в указанном месте обнаружили тайник. В яме был зарыт пластиковый контейнер, в котором – целый арсенал. Изъяты охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и иные взрывоопасные предметы, – добавили в пресс-службе.

По факту идет разбирательство.

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