В Вороновском районе мужчина поругался с другом и сообщил в милицию, где тот прячет оружие
Правоохранители Гродненщины на днях обнаружили тайник с незарегистрированными боеприпасами, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД.
Об опасном схроне в милицию сообщил житель Вороновского района. Правда, сообщение было скорее актом мести, нежели гражданской сознательности.
Вечером 23 апреля в местное РОВД поступил звонок из деревни Пашковичи. Заявитель рассказал, что в деревне «смертельно» поругались два односельчанина. Прибывшие на конфликт милиционеры узнали от одного из мужчин от тайнике второго.
О тайнике мужчины рассказал односельчанин, с которым он поругался. Фото: МВД.
– Арсенал был спрятан в лесу недалеко от деревни Дубинцы Вороновского района. Прибывшие по вызову саперы и оперативники ГУБОПиК МВД, действительно, в указанном месте обнаружили тайник. В яме был зарыт пластиковый контейнер, в котором – целый арсенал. Изъяты охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и иные взрывоопасные предметы, – добавили в пресс-службе.
По факту идет разбирательство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коммунальники нашли снаряды, когда прокладывали теплотрассу.
ЧП произошло в Барановичах (подробности).
В Полоцком районе сотрудник лесхоза наткнулся на снаряды ВОВ.
А тракторист в тот же день, чуть не наехал на немецкую мину (подробности).
В Вороновском районе обнаружен склад боеприпасов и взрывчатых веществ.
Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»