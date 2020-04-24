ГАИ: На больших выходных у кладбищ установят временные дорожные знаки, выставят регулировщиков и усилят контроль на дорогах

А с 24 апреля в Беларуси проверяют велосипедистов и мотоциклистов

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Впереди – большие выходные. С 25 апреля по 3 мая включительно белорусов ожидает не так уж и много рабочих дней. И хотя в субботу, 25 апреля, в Беларуси пройдет республиканский субботник, а в школах 1 мая будет обычный учебный день, все-таки времени для отдыха остается немало.

«Комсомолка» советует вам провести это время с пользой – посмотреть онлайн, как белорусские литераторы читают свои произведения, или понаблюдать «бесконечный сериал» о жизни аистов онлайн прямо из гнезда. Верьте, лучше всего остаться дома, но, если поездку отменить не получается, учитывайте, что ГАИ в эти дни усилит контроль на трассах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– В предстоящие выходные и праздничные дни дорожные инспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД всеми участниками: водителями, пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами. С 24 апреля в Беларуси стартовала акция, предупреждающая аварии с участием двухколесных ТС – «Открой сезон без нарушений!», – пояснили в пресс-службе.

Особо тщательно будут следить, чтобы на дорогах не появлялись бесправники и пьяные водители.

Почтить предков на Радуницу в 2020 году в Беларуси лучше погодя и только своей семьей. Но вблизи мест захоронения из-за обычного наплыва машин также будут дежурить наряды ГАИ.

– Для предотвращения заторов и ДТП будут выставлены временные дорожные знаки, будут работать регулировщики. Из-за теплой зимы, мотоциклисты начали сезон еще в феврале. И с начала года по вине мотоциклистов совершено двенадцать аварий, в которых 2 погибших и 11 раненных, – прокомментировали в МВД.

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