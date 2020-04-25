Большой лесной пожар на окраине Бреста потушили за 6 часов

Лес горел недалеко от АЗС. Фото: #васькапилот

Местные жители опасались, что пожар разгорелся недалеко от АЗС, частного сектора и предприятий

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Сообщения о пожаре стали появляться в соцсетях примерно в обед. Дым шел с северо-восточной окраины Бреста - там находится микрорайон с частной застройкой Задворцы. Местные жители сообщили, что горит лес, и из-за ветра огонь быстро распространяется. Опасения вызывала близость газовой и бензиновой автозаправок, а также транспортного предприятия.

По информации Брестского областного управления МЧС, сообщение о пожаре на линию «101» поступило в 13:40.

– Был объявлен сбор личного состава брестского гарнизона. В 19:31 пожар был ликвидирован, – отчитались в МЧС.

Фронт огня прошел около 75 гектаров леса. Пострадавших и разрушений нет.

Брестчане сообщают, что в ликвидации ЧП активно помогали сотрудники коммунальных служб. Они увеличивали напор воды в том районе и помогали пожарным машинам пополнять ее запасы.