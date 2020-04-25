Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года: 817 новых случаев, 67 пациентов умерли

Новая статистика о случаях коронавируса в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Минздрав опубликовал новые данные о количестве случаев заражения COVID-19 в Беларуси.

На 25 апреля в Беларуси из больниц выписали 1573 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Всего зарегистрировано 9590 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это на 817 больше, чем день назад (8773 случая 24 апреля).

Проведено 139 тысяч 295 тестов на коронавирус.

С момента регистрации первого зараженного умерли 67 пациентов с подтвережднным коронавирусом и хроническими заболеваниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замминистра здравоохранения предупредила, что цифра инфицированных будет расти. И объяснила почему

Внедряются экспресс-тесты (читать далее)

Минздрав: «Низкий поклон нашим 25 донорам, которые спасли жизнь 8 человек - в Минске, Витебске, Лиде»

https://www.kp.by/online/news/3849899/Переливание иммунной плазмы дает эффект (читать далее)