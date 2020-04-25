2020-04-25T12:18:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года: 817 новых случаев, 67 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года
Оксана БРОВАЧ
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Новая статистика о случаях коронавируса в Беларуси.Новая статистика о случаях коронавируса в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав опубликовал новые данные о количестве случаев заражения COVID-19 в Беларуси.

На 25 апреля в Беларуси из больниц выписали 1573 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Всего зарегистрировано 9590 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это на 817 больше, чем день назад (8773 случая 24 апреля).

Проведено 139 тысяч 295 тестов на коронавирус.

С момента регистрации первого зараженного умерли 67 пациентов с подтвережднным коронавирусом и хроническими заболеваниями.

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