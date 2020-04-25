В Беларуси 25 апреля проходит республиканский субботник

Часть денег пойдет на Национальный художественный музей и реконструкцию братского захоронения в Гомельской области

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Белорусское правительство из-за пандемии коронавируса не стало отказываться от проведения общереспубликанского субботника 25 апреля.

Во время субботника местные влатси, госорганы и организации наводят порядок на историко-культурных ценностях, в своих населенных пунктах, подготавливают к лету оздоровительные детские лагеря.

Определено, что 50% от заработанных на субботнике денег останется в распоряжении местных исполкомов. Вторую половину перечислят в Министерство финансов. Оно распорядится деньгами: часть пойдет на нужды Национального художественного музея, часть - на реконструкцию братского захоронения Светлогорском районе, там нужно благоустроить место сожженной деревни Ола.

Президент тоже обещал принять участие в субботнике - «посадить какой-нибудь лес».

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала известие о субботнике в Беларуси сдержанно:

– ВОЗ рекомендует каждое решение об ограничении, изменении, переносе, отмене или проведении массовых мероприятий основывать на стандартных правилах оценки угрозы риска. Эти решения должны быть частью всеобъемлющего подхода властей по борьбе со вспышкой..

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