2020-04-25T10:27:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь возьмет у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом

Соглашение о займе подпишет Минздрав
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Беларусь поддержит здравоохранение за счет международной помощи.Беларусь поддержит здравоохранение за счет международной помощи.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Проект договора с Международным банком реконструкции и развития утвердил Совет министров. Кредит на 11 лет Беларусь намерена взять на сумму 90 млн евро. Цель - «на финансирование мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию». Проводить переговоры и подписывать договор о займе будет Министерство здравоохранения.

Постановление 25 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

– Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением коронавируса, - в марте комментировали БелаПАН в представительстве Международного банка реконструкции и развития в Минске.

Известно, что на 90 млн евро государство планирует закупить медицинское оборудование, неотложные медицинские препараты и товары.

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