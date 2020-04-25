2020-04-25T11:41:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: как выглядит деревня в Дрогичинском районе, сгоревшая из-за природного пожара

Очевидцы говорят, что дома сгорали за 10-15 минут
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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От домов остались только кирпичные стены. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.byОт домов остались только кирпичные стены. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by
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Пожар в Дрогичинский район пришел из соседнего Березовского - там горели Споровские болота. Огонь перекинулся через Ясельду и добрался до деревень.

В деревне Старомлыны сгорело 12 построек. По информации МЧС, сгорело 7 домов дачников, часть из них была нежилая. В Следственном комитете уточняют, что огонь уничтожил еще 24 хозяйственных постройки. «Дрогичинский вестник» пишет, жителей деревни заранее предупредили о надвигающемся огне, и их эвакуировали.

Так выглядел пожар в районе деревни с высоты. Фото: МЧС

Так выглядел пожар в районе деревни с высоты. Фото: МЧС

В тушении большого пожара участвовали подразделения Дрогичинского, Березовского, Ивацевичского, Жабинковского и других районых отделов по ЧС. Всего задействовали около 50 единиц техники.

– Как только увидели густой дым в районе деревни — сразу рванули туда. На мосту нас остановили и людей дальше не подпускали, спасатели боролись с огненной стихией. Все полыхало, мы видели, как огненный вихрь поглощал наши дома. По сути, они были уничтожены за 10-15 минут, - так описывает пожар владелец одного из сгоревших домов.

Сгорела деревня Старомлыны в Дрогичинском районе. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

Сгорела деревня Старомлыны в Дрогичинском районе. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

Никто не пострадал. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

Никто не пострадал. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

На месте работают следователи. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

На месте работают следователи. Фото: Ева Коноплицкая, 1reg.by

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