Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Александр Лукашенко проводит субботник в Нацпарке «Припятский». Там на площади полтора гектара высаживают несколько тысяч саженцев для восстановления леса.
На юг Беларуси президент приехал для посещения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов в годовщину этого события. Субботник застал его на Полесье, поэтому президент поучаствовал в высадке леса.
– Субботник - это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - так сказал про субботник Александр Лукашенко, пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Кто работает вместе с главой государства, пресс-служба не уточняет.
Президент высаживает лес в нацпарке «Припятский». Фото: телеграм-канал «Пул Первого»
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