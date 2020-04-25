2020-04-25T11:52:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»

Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Саженцы хвойных, которые высаживал президент. Фото: belta.byСаженцы хвойных, которые высаживал президент. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко проводит субботник в Нацпарке «Припятский». Там на площади полтора гектара высаживают несколько тысяч саженцев для восстановления леса.

На юг Беларуси президент приехал для посещения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов в годовщину этого события. Субботник застал его на Полесье, поэтому президент поучаствовал в высадке леса.

– Субботник - это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - так сказал про субботник Александр Лукашенко, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Кто работает вместе с главой государства, пресс-служба не уточняет.

Президент высаживает лес в нацпарке «Припятский». Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент высаживает лес в нацпарке «Припятский». Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

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