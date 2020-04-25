2020-04-25T15:43:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про то, почему отложил послание парламенту и народу: «Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ»

Президент участвует в республиканском субботнике [видео]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: belta.byФото: belta.by
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– Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ, или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире, - так президент после участия в субботнике объяснил Лукашенко перенос традиционного послания парламенту и народу.

Президентская бригада высадила 8 тысяч саженцев сосны на полутора гектарах. Лукашенко поехал на Полесье для посещения пострадавших от взрыва на ЧАЭС регионов и совместил поездку с субботником.

По словам главы государства, субботники - это добрая традиция, которую Беларусь унаследовала с советских времен. А посадка деревьев - это вклад в экологию.

– Я когда-то сказал, что Он (Господь. - Ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса. - Ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами, - заключил президент.

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