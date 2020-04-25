В разгар пандемии коронавиурса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену

Билет стоит от 146 евро в обе стороны, но кто будет летать – непонятно

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса минский аэропорт давно опустел – пассажиропоток упал на 90%. Однако полностью движение не остановилось: «Белавиа» продолжает летать в некоторые города Европы, совершая в день в среднем по 7 рейсов в сутки. Правда, загрузка самолетов, очевидно, крайне маленькая. Европа закрыта на карантин, границы на замке, а белорусы и иностранцы, которые прилетают в Минск, подписывают документ об обязательной 14-дневной изоляции.

На этом фоне «Белаавиа» открывает новый рейс в Вену. Он был запланирован еще до начала пандемии. Сначала рейс хотели запустить с 29 марта, но австрийские авиавласти не дали разрешение на полеты. Теперь ситуация изменилась, и с 25 апреля самолеты «Белавиа» начали летать между Минском и Веной. Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Цена авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону - от 69 евро (включая таксы и сборы), и от 146 евро – туда-обратно. О заполняемости нового рейса «Белавиа» не сообщает.

Что говорят про это в Минске?

- Открытие рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также ввиду сложившейся ситуации в мире облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену – это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни, - отметил гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Что говорят про это в Вене?

- Настоящий кризис, вызванный COVID-19, оказывает очень сильное влияние на авиационную и туристическую отрасль по всему миру. Однако прошлые кризисы, связанные с вспышками атипичной пневмонии, эпидемией Эболы и террористическими актами 11 сентября 2001 года, авиационный бизнес пережил и стал ещё сильнее. Конечно, это может занять некоторое время, но я настроен оптимистично и считаю, что авиационный бизнес восстановится, а новые рейсы «Белавиа» в Вену станут первым шагом в будущее, - цитирует пресс-служба «Белавиа» гендиректора Венского аэропорта Джулиана Джагера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют. Корреспондент «Комсомолки» встретил в аэропорту пассажиров, прибывших из разных стран, и узнал, у всех ли берут тесты на коронавирус [фото]

«Белавиа» полностью отменила рейсы уже в девять стран. Узнали, что с возвратом денег за билеты. На очереди – отмена авиасообщения с Россией, Грузией и Египтом

С 18 марта «Белавиа» останавливает полеты в 6 российских городов. Останавливаются чартеры в Египет. Рейсы в Москву, Питер и Калининград пока будут выполняться

«Не выпустят из аэропорта»: запрет России для белорусов начал действовать, но авиарейсы в Москву и Питер не отменили. То же самое и с Грузией. «Белавиа» обещает, что деньги за билет можно будет вернуть полностью

Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев. Минский аэропорт в марте 2020 года опустел