Министр образования про аттестацию в конце учебного года: «Всех учащихся мы оценим»

Министр Карпенко пообещал, что детей в конце года аттестуют. Фото: belta.by

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- Вчера (в пятницу 24 апреля) на занятиях было порядка 37% школьников. Те ребята, которые остались дома, индивидуально получают задания для проработки. Никаких проблем не возникает, - сказал на субботнике министр образования Игорь Карпенко.

Министр образования сказал, что изменения учебного процесса должны происходить в пользу школьников и учителей.

Насчет итоговой аттестации в конце учебного года министр сказал, что решения будут приниматься тоже в пользу учеников.

– Всех учащихся мы оценим. Тем более что это четвертая четверть. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им необходимо подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения будут приняты в пользу школьников и учителей, - цитирует Карпенко belta.by.

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