КП Беларусь
МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам
Специалисты МИД Беларуси поучаствовали в Республиканской акции в разгар пандемии коронавируса
МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам. Фото: Фейсбук МИД Беларуси.
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Днем 25 апреля МИД Беларуси отчитался о проделанной во время субботника работе.
Специалисты провели уборку закрепленной территории, собрали и перечислили заработанные денежные средства на благие цели.
- Еще мы привели в порядок рабочие места, подготовили все для новых свершений и успели соскучиться по любимым журналистам! – написано в фейсбуке МИД Беларуси.
Напоследок специалисты вывесили несколько фото, подписав «Ждем и скучаем....»