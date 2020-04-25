МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам. Фото: Фейсбук МИД Беларуси.

Специалисты МИД Беларуси поучаствовали в Республиканской акции в разгар пандемии коронавируса

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Днем 25 апреля МИД Беларуси отчитался о проделанной во время субботника работе.

Специалисты провели уборку закрепленной территории, собрали и перечислили заработанные денежные средства на благие цели.

- Еще мы привели в порядок рабочие места, подготовили все для новых свершений и успели соскучиться по любимым журналистам! – написано в фейсбуке МИД Беларуси.

Напоследок специалисты вывесили несколько фото, подписав «Ждем и скучаем....»