2020-04-25T14:28:56+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам

Специалисты МИД Беларуси поучаствовали в Республиканской акции в разгар пандемии коронавируса
Сергей ДЕМИДОВ
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МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам. Фото: Фейсбук МИД Беларуси.МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам. Фото: Фейсбук МИД Беларуси.
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Днем 25 апреля МИД Беларуси отчитался о проделанной во время субботника работе.

Специалисты провели уборку закрепленной территории, собрали и перечислили заработанные денежные средства на благие цели.

- Еще мы привели в порядок рабочие места, подготовили все для новых свершений и успели соскучиться по любимым журналистам! – написано в фейсбуке МИД Беларуси.

Напоследок специалисты вывесили несколько фото, подписав «Ждем и скучаем....»

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