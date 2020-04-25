Лукашенко пришла идея совместить послание народу с предвыборной программой президента

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Вначале Александр Лукашенко сказал, что очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ, или ответа нет вообще.

- В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся… - отметил президент во время субботника.

Лукашенко также пояснил, что послание отложено на некоторое время, сообщает president.gov.by.

По словам Лукашенко, обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, но если совместить его с предвыборной программой президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на предстоящую пятилетку.

Президент уточнил, что такая идея пришла к нему недавно.

Лукашенко решил совместить послание народу с предвыборной программой президента.ВИДЕО: Пул Первого

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