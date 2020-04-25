Кочанова считает символичным участие в субботнике в парке возле гостиницы «Пекин». Фото: belta.by.

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25 апреля в Беларуси проходит республиканский субботник.

В нем принял участие Александр Лукашенко, он рассказал о новой идее совместить послание народу и предвыборную программу президента.

Также отчитался об участии и МИД Беларуси.

А председатель Совета Республики Наталья Кочанова уверена, что субботники надо сохранять, поскольку это часть белорусской истории и проверенная жизнью традиция, сообщает belta.by.

Спикер сегодня высаживала ели и туи в парке возле гостиницы «Пекин».

- Высаженные нами туи, ели будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов, - сказала Кочанова, посчитав символичным участие в субботнике именно в парке возле гостинцы «Пекин».