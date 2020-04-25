2020-04-25T15:56:52+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллионов рублей

Деньги, собранные на субботнике, направят на благие дела
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллионов рублей.В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллионов рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

25 апреля в Минске проходит республиканский субботник. В субботнике приняли участие различные коллективы.

Днем 25 апреля стало известно, что в Минске во время субботника собрано более 2,9 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал Мингорисполкома, собранные средства направят на благоустройство летних оздоровительных лагерей, приведение в порядок памятников и мемориалов и реставрацию Национального художественного музея.

В субботнике приняли участие Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, специалисты МИД, а также депутаты парламента и глава Мингорисполкома.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси 26 апреля топливо дешевеет на 1 копейку
В Беларуси разрешили продажу лекарств с незарегистрированной ценой
В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллионов рублей
Кочанова считает символичным участие в субботнике в парке возле гостиницы «Пекин»
Лукашенко пришла идея совместить послание народу с предвыборной программой президента
МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам
Министр образования про аттестацию в конце учебного года: «Всех учащихся мы оценим»
В разгар пандемии коронавиурса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену
Лукашенко про то, почему отложил послание парламенту и народу: «Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года: 817 новых случаев, 67 пациентов умерли
Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Фотофакт: как выглядит деревня в Дрогичинском районе, сгоревшая из-за природного пожара