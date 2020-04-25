В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллионов рублей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Деньги, собранные на субботнике, направят на благие дела

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25 апреля в Минске проходит республиканский субботник. В субботнике приняли участие различные коллективы.

Днем 25 апреля стало известно, что в Минске во время субботника собрано более 2,9 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал Мингорисполкома, собранные средства направят на благоустройство летних оздоровительных лагерей, приведение в порядок памятников и мемориалов и реставрацию Национального художественного музея.

В субботнике приняли участие Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, специалисты МИД, а также депутаты парламента и глава Мингорисполкома.