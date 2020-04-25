В Беларуси разрешили продажу лекарств с незарегистрированной ценой

Изменить размер текста: A A

Чем это обернется для населения Беларуси, узнаем в ближайшее время. Некоторые уже переживают из-за возможного скачка цен на лекарства...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило, чем вызвано временное снятие запрета.

- В целях предотвращения перебоев с поставками лекарственных средств в аптеки, в том числе ввиду перехода иностранных производителей на удаленную работу и невозможностью представления ими документов для регистрации цен, временно снят запрет на реализацию лекарственных средств, цены на которые не зарегистрированы, - сообщает mart.gov.by.

Надеемся, данная мера сможет предотвратить возможные перебои с лекарствами в белорусских аптеках.