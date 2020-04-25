КП Беларусь
В Беларуси 26 апреля топливо дешевеет на 1 копейку
Последний раз цена на топливо менялось неделю назад, 19 апреля 2020 года
В Беларуси с 26 апреля автомобильное топливо дешевеет на 1 копейку.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пока специалисты отслеживают мировые цены на нефть, в Беларуси очередное изменение цены на автомобильное топливо. В очередной раз топливо в Беларуси дешевеет на 1 копейку.
С 26 апреля 2020 года изменяется стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси, сообщает belneftekhim.by.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рублей, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля, ДТ – 1,80 рублей.
Последний раз цена на топливо в Беларуси менялась неделю назад, 19 апреля.
Кстати, у многих так и остался без ответа вопрос - почему цена на нефть упала существенно, а топливо в Беларуси подешевело всего на копеечку?