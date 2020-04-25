Лукашенко рассказал про свою резиденцию в Лясковичах

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25 апреля во время республиканского субботника президент Беларуси рассказал, зачем приказал построить ему дом в Лясковичах.

- Много было критики: «Ай ён нас цягне туды - у Чарнобыльскую зону!» «Чарнобыльскія шляхі» под такими лозунгами проходили. «Мы тут в чистом Минске...» Тогда я Степану говорю: «Так, здесь построишь мне дом, и я буду здесь жить каждую весну, когда очень якобы опасно вот в эти времена. Я буду здесь жить. Посевная начинается отсюда - и я отсюда каждую весну начинал свою жизнь. Вот в чем была история так называемой «рэзідэнцыі прэзідэнта», - передает видео с речью Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

- Обычный деревянный дом, который крестьяне здесь построили. Я до сих пор живу в этом доме, - пояснил президент.

Напомним, Лясковичи - центр Лясковичского сельсовета Петриковского района Гомельской области Беларуси.