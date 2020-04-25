2020-04-25T19:02:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси с 1 мая на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума

Бюджеты прожиточного минимума в Беларуси увеличат на 2,9%
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Беларуси с 1 мая 2020 года на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума.В Беларуси с 1 мая 2020 года на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Стало известно, что с 1 мая в Беларуси увеличат бюджет прожиточного минимума.

В среднем на душу населения БПМ установлен в размере 246 рублей 78 копеек, что на 2,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2020 года, сообщает mintrud.gov.by.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам следующие (в ценах марта 2020 года).

В среднем на душу населения - 246 рублей 78 копеек, для трудоспособного населения - 275 рублей 48 копеек, для пенсионеров - 187 рублей 22 копейки, для студентов - 237 рублей 30 копеек.

Детям до трех лет положено минимум 158 белорусских рублей 94 копейки, детям от трех до шести лет - 217 белорусских рублей 84 копейки. Для остальных детей, вплоть до восемнадцати лет, - 265 белорусских рублей 20 копеек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?
В Беларуси с 1 мая на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума
Лукашенко рассказал про свою резиденцию в Лясковичах
В Беларуси 26 апреля топливо дешевеет на 1 копейку
В Беларуси разрешили продажу лекарств с незарегистрированной ценой
В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллиона рублей
Кочанова считает символичным участие в субботнике в парке возле гостиницы «Пекин»
Лукашенко пришла идея совместить послание народу с предвыборной программой президента
МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам
Министр образования про аттестацию в конце учебного года: «Всех учащихся мы оценим»
В разгар пандемии коронавиурса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену
Лукашенко про то, почему отложил послание парламенту и народу: «Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года: 817 новых случаев, 67 пациентов умерли
Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Фотофакт: как выглядит деревня в Дрогичинском районе, сгоревшая из-за природного пожара