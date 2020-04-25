В Беларуси с 1 мая на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума

В Беларуси с 1 мая 2020 года на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Бюджеты прожиточного минимума в Беларуси увеличат на 2,9%

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Стало известно, что с 1 мая в Беларуси увеличат бюджет прожиточного минимума.

В среднем на душу населения БПМ установлен в размере 246 рублей 78 копеек, что на 2,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2020 года, сообщает mintrud.gov.by.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам следующие (в ценах марта 2020 года).

В среднем на душу населения - 246 рублей 78 копеек, для трудоспособного населения - 275 рублей 48 копеек, для пенсионеров - 187 рублей 22 копейки, для студентов - 237 рублей 30 копеек.

Детям до трех лет положено минимум 158 белорусских рублей 94 копейки, детям от трех до шести лет - 217 белорусских рублей 84 копейки. Для остальных детей, вплоть до восемнадцати лет, - 265 белорусских рублей 20 копеек.